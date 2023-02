Mulher seminua em surto quase causa acidente na BR-277, no Paraná

Da Redação

Imagem Ilustrativa da rodovia BR-277

Uma mulher, de aproximadamente 30 anos, por pouco não causou um grave acidente na BR-277, em São José dos Pinhais, Paraná, na noite desta quinta-feira (23). Ela foi flagrada enquanto andava seminua pela rodovia, entre carros e caminhões.

De acordo com informações, a mulher estaria em surto. O caso foi flagrado por motoristas que subiam a serra em direção à Curitiba, capital do estado, entre os quilômetros 14 e 15 da rodovia federal.

Os condutores dos veículos acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que localizou a mulher andando entre o acostamento e a pista movimentada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e, com o apoio do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER/PR), retirou a mulher da rodovia.

Ela foi encaminhada para receber atendimento médico. Não há informações sobre o seu estado atual de saúde.





Fonte: Informações RicMais.

