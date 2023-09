Mulher sem calcinha faz barraco em UPA do PR e 'monta' em homem; veja

Uma nutricionista se tornou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira (7), depois que um vídeo em que ela foi flagrada numa confusão acabou viralizando nas redes sociais. No registro, a loira aparece sem calcinha, montada em um homem e dando vários socos no rosto dele.

continua após publicidade

As imagens foram feitas na entrada de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Identificada como Katiuska Glesse, a também modelo fitness aparece na gravação em visível estado de embriaguez. Ela fala algumas frases de forma arrastada enquanto agride o homem. A nutricionista acusa a vítima de ter supostamente "roubado suas coisas". Apesar de ter viralizado nesta quinta, a situação teria acontecido na manhã do último domingo (3), de acordo com testemunhas.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem vai dormir na vizinha após ser ameaçado com faca pela namorada

Nas imagens é possível ver que, mesmo após ter sido jogado no chão e levar diversos murros no rosto, o homem parecia "satisfeito" e sorria enquanto era agredido pela nutricionista. Com as partes íntimas à mostra, por causa do vestido que subiu, a mulher grita que "quer que as coisas dela sejam devolvidas".

Veja:

Repercussão

Após o caso ganhar repercussão quase nacional, Katiuska Glesse usou seu perfil no Instagram para desabafar na noite desta quinta-feira (7). Com um vídeo de quase 49 minutos, a nutricionista confirmou que estava embriagada e admitiu que estava errada. "Infelizmente, tenho que me retratar, já que fui exposta nacionalmente. Me defendi e, infelizmente, estava alcoolizada e misturei remédio com bebida alcoólica. Venci um relacionamento tóxico e agora estou superando a morte de um dos meus buldogues. Todos erram e, infelizmente, eu errei”, explicou.

A nutricionista contou que ler alguns comentários feitos na internet e esclareceu alguns pontos levantados: “O vestido era midi, até o joelho. Pela modelagem, foi feito para usar sem calcinha. Todos sabem que, quando se imobiliza alguém no chão, o vestido sobe”, pontuou. A mulher também foi fortemente criticada pelos internautas pela sua fala durante o flagrante na UPA. Sobre a questão, ela afirmou que falou "enrolado" pois estava bêbada. “Fiz curso de direito, trabalhei no governo do Paraná e até na Polícia Civil. Não estou aqui querendo fama, isso eu já tive, já participei de reality”, desabafou.



No vídeo, Katiuska Glesse também menciona o desempenho ao imobilizar o rapaz. Ela disse que não é faixa preta no jiu-jítsu, “mas tem todas as modalidades do judô, faixa marrom”. Não foi confirmado se o homem realmente teria roubado os pertences de Katiuska.

Siga o TNOnline no Google News