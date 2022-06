Mulher se envolve em briga e é esfaqueada em Maringá

Da Redação

A vítima sofreu uma perfuração na região do abdômen após se desentender com uma outra mulher

Uma mulher, de 41 anos, precisou ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) despois de sofrer uma facada, na noite dessa segunda-feira (6), em Maringá, Paraná. A vítima foi levada para o Hospital Universitário (HU).

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência. A corporação foi acionada para comparecer na rua Ébano, no Parque das Palmeiras, pois uma mulher estaria ferida no local.

Uma viatura da PM foi ao endereço citado junto de uma ambulância e, no local, encontraram a vítima caída em frente a uma residência, com uma perfuração no abdômen.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da polícia, a ferida disse que estava utilizando drogas em companhia de uma outra mulher, quando, então, começaram a discutir. Essa outra mulher, que estava armada com uma faca, desferiu um golpe contra ela.

O caso está sendo apurado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A vítima está internada e seu quadro clínico é estável.