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Mulher se engasga com carne e é reanimada após quase uma hora de massagem cardíaca no PR

Vítima viajava em ônibus em direção a Foz do Iguaçu quando sofreu o engasgo; socorro emergencial começou em posto da Polícia Rodoviária Estadual

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 19:59:59 Editado em 25.05.2026, 19:59:52
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Mulher se engasga com carne e é reanimada após quase uma hora de massagem cardíaca no PR
Autor Foto: PRE

Uma passageira de 44 anos foi salva por uma força-tarefa de socorro na noite de sábado (23) após se engasgar com um pedaço de carne e ficar inconsciente durante uma viagem de ônibus pela PR-317, em Floresta, no norte do Paraná. Policiais militares, socorristas e uma equipe médica trabalharam em conjunto e realizaram 57 minutos ininterruptos de massagem cardíaca até que a vítima voltasse a apresentar sinais vitais.

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O incidente começou a ser contido quando o motorista e os passageiros do coletivo, que tinha como destino final a cidade de Foz do Iguaçu, perceberam a gravidade da situação e decidiram parar no posto da Polícia Rodoviária Estadual para pedir ajuda emergencial. Enquanto os policiais militares de plantão iniciavam os primeiros procedimentos e acionavam o suporte de resgate, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava pelo trecho em direção a outra ocorrência notou a movimentação e parou para prestar apoio imediato.

Diante da parada cardiorrespiratória provocada pela obstrução das vias aéreas, iniciou-se um revezamento intenso para manter as manobras de reanimação da mulher. O esforço concentrado reuniu a equipe médica do Samu, os policiais do posto rodoviário e profissionais da concessionária que administra o trecho da rodovia.

A persistência dos socorristas resultou na recuperação dos batimentos cardíacos da passageira quase uma hora após o início dos procedimentos. Assim que a pulsação foi restabelecida, a equipe médica conseguiu estabilizar o quadro clínico da paciente, realizando os procedimentos de intubação ainda no local. Na sequência, a mulher foi encaminhada com urgência para o Hospital Memorial Uningá, onde recebeu os cuidados médicos hospitalares.

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