Mulher que transportava drogas é assaltada, chama a polícia e é presa

A Polícia Militar (PM) realizou a prisão de uma mulher, de 32 anos, que ligou para a corporação após ser assaltada na PR-487, conhecida como Estrada da Boiadeira, em Campo Mourão, região oeste do Paraná. De acordo com as informações das autoridades, ela transportava mais de 700 kg de maconha pela rodovia, quando foi surpreendida por assaltantes, na manhã desta quarta-feira (18).

A corporação informou que a mulher foi parada às margens da PR-487, retirada do automóvel e, na sequência, os suspeitos fugiram com o carro dela. Equipes realizaram patrulhas na região e encontraram pacotes contendo maconha jogados na beira da estrada.

Com a ajuda da locadora, o veículo foi localizado abandonado em uma estrada rural próximo ao distrito de Nova Brasília. Os suspeitos não foram encontrados.



Ela disse à polícia que a droga seria entregue na cidade de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Depois de presa ela foi levada para a delegacia.

O caso está sendo investigado.

