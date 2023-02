Mulher que teve 90% do corpo queimado segue em estado grave na UTI

Da Redação

O caso foi registrado nessa terça-feira (14)

A mulher de 41 anos, que foi vítima de um crime passional em Rolândia, no norte do Paraná, segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Londrina. Ela teve 90% do corpo queimado após um homem amarrá-la no interior de um automóvel e atear fogo no veículo. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

O crime ocorreu nessa terça-feira (14). De acordo com as informações das autoridades, a vítima foi levada a uma estrada rural e, após ter um desentendimento com o suspeito, que tem 48 anos, foi amarrada dentro do carro. Na sequência, ele ateou fogo no automóvel.

A mulher conseguiu escapar e pedir ajuda em uma chácara.

Segundo informações do HU, a paciente está sob cuidados intensivos, gravíssima, intubada, instável e inconsciente.



A PM informou que o autor do crime era amante da vítima e que cometeu o crime porque não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi encaminhado ao Hospital São Rafael com queimaduras nos braços.

Depois disso, ele foi encaminhado para a Central de Tratamento de Queimados (CTQ), com 12% do corpo queimado. O hospital informou que o estado dele é grave, segue intubado, também está na UTI, sedado e estável.

Com informações do Ric Mais.

