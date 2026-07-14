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ESTELIONATO

Mulher que se passava por adolescente de 13 anos é indiciada no PR

Suspeita enganou moradores de Colombo (PR) ao relatar doença terminal e histórico de abusos

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 10:10:50 Editado em 14.07.2026, 10:16:47
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Mulher que se passava por adolescente de 13 anos é indiciada no PR
Autor Mulher de 37 anos que fingia ser uma adolescente de 13 anos - Foto: - Divulgação

A Polícia Civil do Paraná indiciou por estelionato uma mulher de 37 anos que fingia ser uma adolescente de 13 anos com câncer terminal. O golpe ocorreu na cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, e o inquérito policial foi concluído após a suspeita ser presa em Santa Catarina por um crime com o mesmo modo de operação, o que ajudou as autoridades paranaenses a identificá-la.

O caso no Paraná teve início em 2021, quando a mulher se aproximou de um grupo de oração criando uma identidade falsa. Com relatos inventados sobre abandono, violência, perdas familiares e problemas graves de saúde, ela comoveu os integrantes da comunidade religiosa.

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- leia mais: Três pessoas ficam feridas em capotamento na PR-486

Sensibilizadas pela falsa vulnerabilidade da suposta adolescente, as vítimas passaram a oferecer amplo apoio emocional, espiritual e, principalmente, ajuda financeira. Uma investigação chegou a ser aberta em dezembro de 2022, mas acabou paralisada porque a autoria dos crimes ainda era desconhecida.

As diligências no Paraná só foram retomadas em junho deste ano, depois que o caso ganhou repercussão nacional com a prisão da golpista em Joinville (SC). Na cidade catarinense, ela adotou uma dinâmica muito semelhante: enganou uma família afirmando ser uma criança autista que havia fugido de maus-tratos no estado do Pará, chegando a morar na casa das vítimas.

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Ao verem a repercussão do caso, testemunhas paranaenses reconheceram a suspeita por meio da voz, dos relatos e do comportamento infantilizado que ela simulava.

Com o indiciamento formalizado pela Polícia Civil, a investigação conclui sua etapa policial. O processo agora será encaminhado para análise do Ministério Público do Paraná, que decidirá se apresenta denúncia à Justiça para dar início a uma ação penal.

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associação criminosa crimes contra a vítima ESTELIONATO falsa identidade Golpista investigação policial
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