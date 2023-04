Mulher que morreu na BR-376 ao lado do filho era diretora de escola

Da Redação

Vanessa Kubaski Maciel, de 37 anos, e Pedro, de 7

Mãe e filho morreram em um gravíssimo acidente na noite de quinta-feira (6), na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a vítima Vanessa Kubaski Maciel, de 37 anos, era diretora da Escola Municipal Aristeu Pinto.

Vanessa morreu ao lado do filho Pedro, de 7 anos, em um Chevrolet Ônix, que foi atingido por um caminhão no km 505, do sentido a Curitiba da rodovia, por volta das 21 horas.

O engavetamento envolveu pelo menos 19 veículos. Outras seis pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Ao todo, 28 pessoas foram diretamente envolvidas entre condutores e passageiros.

fonte: PRF/Divulgação Acidente deixou duas pessoas mortas

Confira a nota da SME na íntegra:

"Nossa comunidade escolar recebeu a triste notícia do falecimento da professora Vanessa Kubaski Maciel e de seu filho em um trágico acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira. A Secretaria de Educação de Ponta Grossa lamenta profundamente esta perda. Além de professora da rede municipal, Vanessa era gestora da Escola Municipal Aristeu Costa Pinto. Toda nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho".

Centenas de alunos, ex-alunos e colegas de Vanessa renderam homenagens a mãe e o filho mortos no engavetamento.

"Descanse em paz Vanessa e Pedro. Que Deus lhes dê o descanso eterno e conforto aos familiares", disse uma das publicações.

"Que noticia mais triste, meu Deus! Minha querida Vanessa que tanto eu admirava, uma pessoa maravilhosa e amiga, que o Senhor te receba e dê força a quem fica", destaca outra publicação.

As informações são do portal aRede.

