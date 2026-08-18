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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Mulher que jogou carro contra adolescentes em calçada é presa no Paraná

O crime ocorreu em Castro. Segundo a polícia, a motorista havia ameaçado uma das vítimas um dia antes

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher que jogou carro contra adolescentes em calçada é presa no Paraná
Autor Foto: Reprodução

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta segunda-feira (17), uma mulher de 28 anos suspeita de tentar matar duas adolescentes ao jogar o carro propositalmente contra elas em uma calçada no município de Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná. O crime, registrado por câmeras de segurança na manhã do dia 3 de agosto, teria sido motivado por ciúmes, segundo as investigações.

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De acordo com o delegado Marcondes Ribeiro, responsável pelo inquérito, o caso é tratado como tentativa de homicídio triplamente qualificado, com agravantes por motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. A apuração policial revelou que havia um histórico de desavenças entre a agressora e uma das jovens, que era o verdadeiro alvo do ataque. Na noite anterior ao atropelamento, a suspeita chegou a enviar mensagens ameaçando a adolescente e afirmando que a atropelaria na primeira oportunidade.

Após invadir a calçada e atingir as jovens de 16 e 17 anos, a motorista fugiu sem prestar socorro e abandonou o veículo na rodovia PR-151, onde o carro foi posteriormente apreendido pela polícia. As adolescentes sofreram ferimentos, foram encaminhadas para atendimento médico e receberam alta hospitalar na tarde do mesmo dia.

No dia seguinte ao crime, a mulher se apresentou na delegacia, mas exerceu o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento. A prisão preventiva foi solicitada pela autoridade policial e decretada pelo Poder Judiciário com base no avanço do inquérito, que consolidou as provas de materialidade e os indícios de autoria do crime.

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atropelamento ciúmes Crime Fatalidade jovens JUSTIÇA paraná polícia civil
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