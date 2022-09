Mulher que estava desaparecida no Paraná é encontrada morta

Da Redação

Uma mulher que estava desaparecida foi encontrada morta no início da tarde deste domingo (11), em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. As informações são de G1.

Edimara Oliveira de Souza tinha 37 anos, e desapareceu no bairro Jardim Karla, no dia 18 de agosto, segundo a Polícia Civil.

Ainda de acordo com a polícia, o corpo foi encontrado pelo pai da vítima, no mesmo local em que ela desapareceu. A região é uma área de matagal.

Até a publicação desta reportagem, a polícia não informou a causa da morte e a linha de investigação que será seguida.

Outro caso

Mãe e filha são executadas dentro de casa no sudoeste do Paraná

Na noite de sábado (10), duas mulheres (mãe e filha) foram mortas a tiros dentro da residência que estavam localizada na Rua Nair Camargo Romani, Bairro Morumbi, próximo ao campo de futebol da associação dos servidores, em São João, no sudoeste paranaense. O crime foi por volta das 21h30.

As vítimas foram identificadas como Sueli dos Santos de 54 anos e a filha Ana Carolina Waltman de 23 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem que é, filho e irmão das vítimas disse que, ele a mãe, a irmã e cinco crianças estavam na casa quando chegaram três motocicletas com quatro homens e um deles desceu e começou a efetuar disparos de arma de fogo contra as pessoas que estavam na residência.

O homem que seria o alvo dos atiradores correu para os fundos da casa, e conseguiu se salvar dos tiros. A mãe e a irmã foram para um quarto e as crianças ficaram na sala

