Mulher que estava desaparecida é encontrada morta em Maringá

Uma mulher que estava desaparecida foi encontrada morta em Maringá, na manhã desta terça-feira (17). O corpo da vítima apresentava sinais de violência, segundo a Polícia Militar (PM).

Conforme testemunhas, Sandra Mara de Campos Fiori, de 52 anos, foi para o trabalho na manhã de segunda (16) e deixou o local momentos depois, relatando que sairia para dar uma volta. Desde então ela não foi mais vista.

Familiares tiveram acesso a imagens de monitoramento que registraram a vítima caminhando na região do Parque Alfredo Nyffeler.

De acordo com a PM, o corpo foi reconhecido pela família e será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil investiga as motivações do morte.