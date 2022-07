Mulher que desapareceu no Paraná é encontrada morta na Bahia

Da Redação

Cintia era empresária e morava em São José dos Pinhais

A paranaense Cintia Mara Pepplow da Silva, 47 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (9), foi encontrada morta em uma praia na Bahia, na quinta-feira (14). Cintia era empresária e morava em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

O corpo de Cintia foi localizado por banhistas que estavam na praia de Piatã, em Salvador. Ela teria morrido por afogamento. O corpo não apresentava sinais de violência. Contudo, a causa da morte ainda será determinada pela Polícia Científica.

De acordo com informações preliminares, Cintia teria saído de casa no dia 9, depois de uma suposta briga com o marido. Desde então, ela era considerada desaparecida.

A Polícia Civil da Bahia informou que ela viajou até Salvador depois de ter comprado uma passagem aérea. A Polícia Civil do Paraná vai investigar os motivos que levaram a empresária a viajar para a Bahia ou se ela se encontrou com alguém.

