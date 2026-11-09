Mulher pula de caminhonete em movimento para escapar do companheiro no PR

Vítima levou socos no rosto durante discussão motivada por ciúmes e precisou ser socorrida por testemunhas; caso aconteceu em Cascavel

Uma mulher ficou ferida após pular de uma caminhonete em movimento para fugir das agressões do companheiro na noite deste domingo (8), no bairro Interlagos, em Cascavel, no oeste do Paraná. A vítima, que sofreu escoriações causadas pela queda e hematomas no rosto devido a socos, foi amparada por populares e socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), sendo encaminhada com ferimentos leves à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasília.

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Segundo a Polícia Militar, o episódio de violência começou dentro do veículo, motivado por ciúmes do agressor em relação a mensagens trocadas pela mulher com outra pessoa. Para interromper o espancamento contínuo, ela se jogou do automóvel.

Durante o atendimento médico, a vítima relatou aos policiais que o companheiro possuía uma arma de fogo e entregou as chaves da sua residência para averiguação. Ao chegarem ao imóvel, os militares constataram que a porta da frente havia sido arrombada e que o suspeito já havia fugido do local.

A polícia informou que há histórico de violência doméstica envolvendo o casal, com registros contra o atual companheiro desde 2024, além de episódios referentes a um relacionamento anterior da vítima. O caso foi formalmente registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica.

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As informações são do G1.