Mulher perde R$ 17 mil em 'golpe da Ucrânia' no Paraná

Uma mulher de Umuarama, no noroeste do Paraná, perdeu cerca de R$ 17 mil ao ser enganada por um golpista que se passava por uma pessoa que precisava de ajuda para sair da Ucrânia, segundo a Polícia Civil.

A vítima entrou em contato com os policiais para registrar um boletim de ocorrência informando que o golpista entrou em contato por um aplicativo de mensagens. No pedido de ajuda, o golpista afirma que precisava despachar bagagens para o Brasil, incluindo dinheiro. O golpista pediu à mulher dados pessoais, como endereço, para enviar a suposta encomenda.

Pouco tempo depois, um outro golpista que se passava por um funcionário da Alfândega no Brasil entrou em contato com a mulher afirmando que havia uma encomenda no nome dela retida no Rio de Janeiro.

Por telefone, o falso funcionário pediu uma transferência de R$ 5 mil para liberar a encomenda. Mais tarde, os golpistas pediram outros dois depósitos, de R$ 1.600 e R$ 10.500.

A mulher disse à polícia que desconfiou que se tratava de um golpe quando surgiram novos pedidos de dinheiro. O caso é investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar os golpistas.

