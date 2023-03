Mulher perde R$ 17 mil em golpe aplicado na saída de show do Coldplay

Da Redação

Caso é investigado pela Polícia Civil

Uma fã do Coldplay descobriu que foi vítima de estelionatários logo após assistir o show da banda, na última terça-feira (21), em Curitiba, no Paraná. Os golpistas fizeram compras no total de R$ 17 mil após furtarem o cartão da mulher enquanto ela tentava comprar uma água de R$ 7. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná.

A mulher, que pediu para não ser identificada, lembra que ao pedir a água para o golpista que se passava por vendedor ambulante, o homem disse que só aceitava pagamentos com cartão. Antes, a mulher tentou pagar com dinheiro e Pix, mas o suspeito recusou os pagamentos.

Ao iniciar a transação, a mulher lembra que não deixou o vendedor pegar o cartão da mão dela para inserir na máquina, e afirmou que só concluiu o procedimento depois de conferir o valor na tela do aparelho.

Depois que a máquina deu o primeiro erro, de acordo com a vítima, um segundo homem se aproximou e ofereceu a própria máquina de cartões para fazer a transação. Eles aceitaram, mas o erro continuou.

"E aí meu filho já tinha pego a água e aberto, e eu cuidando do cartão, já desconfiada. Nesse momento, meu filho foi abrir a água e eu descuidei ali do cartão e, nesses dez segundos, o cara passou o cartão e não deu", contou.

Com os supostos erros sequenciais, a mulher questionou como faria para pagar. Ele, então, respondeu que poderia ser pelo Pix. A desconfiança aumentou, uma vez que o mesmo vendedor já tinha afirmado que não aceitava este tipo de pagamento.

Mais tarde a vítima contou que foi utilizar seu cartão novamente e percebeu que ele havia sido trocado com o golpista. Ela afirma que tentou cancelar junto ao Banco momento em que descobriu que três compras haviam sido efetuadas em nome dela nos valores de R$ 9 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil.

As informações são do G1.

