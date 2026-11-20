Mulher perde o controle da direção, bate em carro estacionado e capota em Maringá
Motorista perdeu o controle da direção, atingiu um carro que estava estacionado e, na sequência, o veículo capotou
Uma mulher ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira, 20, na Avenida Dona Sophia Rasgulaeff, no Jardim Alvorada, em Maringá.
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De acordo com as informações apuradas, a motorista perdeu o controle da direção, atingiu um carro que estava estacionado e, na sequência, o veículo capotou.
Uma equipe da Guarda Civil Municipal que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos à vítima até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.
Após receber os cuidados necessários, a mulher foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves. A Polícia Militar também foi acionada e confeccionou um boletim de ocorrência para registrar o acidente.
As informações são do Plantão Maringá.