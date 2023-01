Mulher perde controle de carro e capota na BR-277 neste sábado (14)

Da Redação

O capotamento ocorreu na manhã deste sábado (14)

Um capotamento, envolvendo um veículo Fiat Palio, foi registrado na manhã deste sábado (14) na BR-277, em Curitiba. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas para atender a ocorrência.

De acordo com as informações dos socorristas, a motorista, de 35 anos, trafegava sentido a Ponta Grossa, cidade dos Campos Gerais do Paraná, quando perdeu o controle da direção e capotou o automóvel.

A equipe de reportagem conversou com o socorrista Leal, do Siate, que explicou que a vítima sofreu apenas ferimentos leves graças ao uso do sinto de segurança. “Se ela estivesse sem cinto teria machucado bastante”, afirmou.

Após ser retirada do interior do carro, a mulher foi encaminhada para um hospital.

Com informações da Banda B.

