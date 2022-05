Mulher passa mal e morre após tentativa de abuso no PR

Da Redação

Uma mulher, de 52 anos, morreu após sofrer uma tentativa de estupro em Umuarama, noroeste do Paraná. Ela passou mal após lutar contra o agressor, que desistiu de cometer o ato. A vítima, que era coletora de materiais recicláveis e estava indo para o trabalho, chegou a ligar para o marido relatando o crime antes de cair no meio da rua.

Cleonice da Silva Bernardes havia saído de casa por volta das 4h30 da manhã da última sexta-feira (28) para ir ao trabalho. Minutos depois, ela ligou para o marido pedindo socorro, dizendo que havia um homem tentando estuprá-la e matá-la.

Para se defender, a mulher lutou com o suspeito, que, depois de um tempo, desiste e a vítima, enfim, consegue se desvencilhar. O homem foge sentido ao parque das Jabuticabeiras, enquanto a catadora de recicláveis tenta caminhar na direção contrária, mais não vai muito longe e cai após alguns passos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e tentou reanimar Cleonice durante cerca de 40 minutos, mas ela não resistiu. A mulher tinha pressão alta e diabetes.

A Polícia Civil de Umuarama continua a procura do criminoso. Policiais colheram o depoimento de duas pessoas que viram o suspeito caminhando na região. No meio da tarde do mesmo dia, um homem foi detido para averiguação. No entanto, sem ser reconhecido pelas testemunhas, ele foi liberado após prestar depoimento.

Com informações, Ric Mais