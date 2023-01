Mulher nua, comendo papel higiênico mobiliza socorro no PR

Da Redação

Forças de segurança foram mobilizadas

Equipes do Samu e da Guarda Municipal foram mobilizadas até uma residência na Rua das Palmas, no Bairro Guarujá, em Cascavel, região oeste do Paraná, na tarde deste domingo (22), para prestar atendimento a uma mulher de 54 anos em surto psicológico.

Segundo informações, a mulher estaria desorientada, nua e comia papel higiênico no momento em que a equipe foi acionada.

A GM foi mobilizada para prestar apoio a ocorrência e após os primeiros atendimentos no local, a mulher seria reavaliada em uma Unidade de Pronto-Atendimento.

