Mulher morre na UPA após ser baleada em Foz do Iguaçu

Uma mulher morreu na UPA João Samek nesta quinta-feira (02), em Foz do Iguaçu. De acordo com informações repassadas pelo namorado da vítima, ela teria discutido com outra mulher que acabou efetuando um disparo com uma arma de fogo.

A mulher de 48 anos de idade chegou à unidade hospitalar com sangramentos na boca, nariz e orelha. Pouco tempo depois acabou entrando em óbito.

O médico legista identificou uma perfuração no braço da vítima, com orifício semelhante a munição calibre 22 ou 32. O disparo teria perfurado órgãos vitais.

A delegacia de homicídios já identificou a acusada do crime e realiza buscas.

Com informações: Oops Notícia Foz na Hora

