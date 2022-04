Da Redação

Mulher morre em capotamento de caminhonete no Paraná

Uma mulher, de 46 anos, morreu durante capotamento de caminhonete no começo da manhã desta segunda-feira (25), entre as cidades de Floresta e Itambé. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) irá apurar as causas do acidente, que ocorreu no KM 37 da rodovia PR-546.

Silvia Regina Alves estava em uma caminhonete Ford F-1000, com placas de Floresta. A PRE informou que ela era passageira do veículo. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local.

O suposto motorista da caminhonete não foi encontrado no endereço. Foram realizadas buscas nas imediações, porém o motorista não foi localizado. O corpo da mulher foi removido e encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), de Maringá.

Com informações Corujão Notícias.