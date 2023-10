Mulher morre em acidente envolvendo quatro veículos e uma carreta

Um acidente grave registrado na tarde desta terça-feira (10), que envolveu quatro carros e uma carreta, deixou uma mulher morta no km 248 da BR-277, em Irati, na região central do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia um carro no sentido a Curitiba quando colidiu contra uma carreta, que trafegava no sentido contrário. Em seguida, o veículo bateu em uma van e perdeu o motor, que atingiu uma caminhonete.

A condutora do carro ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. Junto com ela estava um passageiro, que ficou ferido e foi encaminhado de helicóptero com ferimentos considerados graves a um hospital de Ponta Grossa.

Ainda de acordo com a polícia, os motoristas dos outros veículos não se feriram.

