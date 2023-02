Mulher morre em acidente entre carro e caminhão na PR-437

Da Redação

A motorista do Renault/Duster morreu no local do acidente

Uma mulher de 50 anos morreu em um grave acidente na noite de terça-feira (31) na PR-437, em Sertanópolis, por volta das 19h40.

A motorista colidiu seu automóvel Renault/Duster com placas de Londrina/PR com um caminhão VW/ 24.280, emplacado em Apucarana/PR.

Segundo informou a Polícia Rodoviária Estadual, a batida aconteceu em uma reta na altura do KM 01+100. O tempo estava chuvoso no momento do acidente.

O Renault/Duster trafegava no sentido Primeiro de Maio a Sertanópolis quando houve o abalroamento lateral com o caminhão que seguia sentido contrário. A vítima morreu no local do acidente.

O condutor do caminhão de 32 anos, não se feriu. Ele realizou teste do bafômetro, que resultou negativo para a presença de álcool no organismo.

O instituto de Criminalística também foi acionado. Um inquérito vai ser instaurado para apurar as causas do acidente.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

fonte: Ivan Carlos Maldonado A batida envolveu um caminhão com placas de Apucarana

