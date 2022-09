Mulher morre em acidente entre 2 carros na BR-369 em Cascavel

Da Redação

Mulher morre em acidente entre 2 carros na BR-369.

Uma mulher de 49 anos morreu em um acidente envolvendo dois carros na BR-369 em Cascavel, na tarde deste domingo (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela era passageira de um veículo que foi atingido na lateral.

Os dois motoristas envolvidos no acidente não tinha habilitação. Segundo a corporação, o que estava na caminhonete é paraguaio e tem CNH do país de origem, mas sem autorização para dirigir no Brasil.

O outro condutor teve ferimentos leves.

Cinco pessoas estavam no outro carro. Nenhum se feriu.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu quando um dos carros foi fazer uma conversão de acesso na rodovia e não observou o outro veículo, que vinha no sentido contrário.

