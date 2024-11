Uma mulher de 36 anos morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido no Km 513 da BR-277, em Guaraniaçu na tarde de segunda-feira (28). O acidente provocou a mobilização das equipes de resgate.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e um helicóptero do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu) de Cascavel foi enviado ao local para auxiliar nas operações de resgate.

Um adolescente de 15 anos, um menino de 7 anos e um jovem de 18 anos que ficaram feridos foram resgatados das ferragens e estabilizados e na sequência levados ao Pronto Atendimento em Guaraniaçu.

Uma idosa de 67 anos sofreu múltiplas fraturas e foi encaminhada pela equipe do helicóptero do Consamu para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel.

O acidente envolveu veículo Palio, de cor branca, que capotou na altura do Km 513. A pista ficou interditada durante atendimentos as vítimas. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Foto por Fabrício Eduardo/CGN Mulher morre e quatro pessoas tem ferimentos graves em acidente no PR

* Com informações CGN

