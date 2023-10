Mulher morre e outros seis ficam feridos em grave acidente na PR-281

Um grave acidente registrado na PR-281, em Tijucas do Sul, resultou na morte de uma mulher e outras seis pessoas feridas na noite desta sexta-feira (27). De acordo com informações, duas crianças estão entre as vítimas da colisão que envolveu dois carros.

Conforme apurações da RICtv, um Chevrolet Monza e um Fiat Siena teriam batido de frente em um trecho de reta da rodovia. A suspeita inicial é de que um dos motoristas tenha tentado fazer uma ultrapassagem que ocasionou o acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a mulher que morreu era passageira do Monza. O condutor do carro ficou ferido e duas crianças, um bebê de cinco meses e uma criança de 8 anos, foram socorridas por terceiros com ferimentos moderados e levados para o hospital de Tijucas do Sul.

No Siena estavam três pessoas. Um homem e uma mulher tiveram ferimentos considerados leves e foram encaminhados para o pronto socorro de São José dos Pinhais. Um outro homem teve ferimentos graves, foi socorrido pela Litoral Sul e levado ao Hospital do Cajuru.

As causas do gravíssimo acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

