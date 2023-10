Mulher morre e outra fica ferida em acidente de trânsito na PR-090

A condutora do Corsa morreu no local do acidente

Um trágico acidente de trânsito ocorreu na quarta-feira (11) na PR-090 no município de Porecatu no norte do Paraná, envolvendo dois veículos. A colisão transversal resultou em danos em ambos os automóveis e na morte de uma mulher, além de deixar outra ferida.

continua após publicidade

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 10h30, e envolveu um GM/Corsa azul, com placa de Porecatu/PR que era conduzido por uma mulher de 45 anos e um Fiat Fiorino branco com placas de Belo Horizonte/MG dirigido por outra mulher de 47 anos.

- LEIA MAIS: Dois homens são encontrados assassinados dentro de casa em Apucarana

continua após publicidade

A condutora do Corsa não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, sendo encaminhada ao IML de Londrina. Já a motorista do Fiat Fiorino teve ferimentos e foi levada pela ambulância do município ao Hospital de Porecatu.

Uma ambulância da equipe de saúde de Alvorada do Sul também prestou apoio na ocorrência, assim como a Polícia Científica e Polícia Civil

Siga o TNOnline no Google News