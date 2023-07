Mulher morre e dois homens ficam feridos em São João do Triunfo

Um desentendimento por conta de um terreno acabou em morte e duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (21), na localidade de Meia Lua, em São João do Triunfo. O atrito acabou com uma mulher morta e com pai e filho feridos após serem atingidos por disparos de arma de fogo. As informações são do portal aRede.

Segundo informações, os dois homens, que eram pai e filho foram socorridos e encaminhados com ferimentos ao Hospital e Maternidade Imaculada Conceição para procedimentos médicos. Já a mulher acabou morrendo no local.

A Polícia Militar (PM) juntamente com a Polícia Civil (PC), Criminalística e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. Diligências ainda serão feitas para que seja possível identificar e localizar o autor dos disparos de arma de fogo.

