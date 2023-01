Mulher morre e criança fica gravemente ferida em acidente no Paraná

Da Redação

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (05).

Uma mulher morreu na madrugada desta quinta-feira (05), após um acidente entre uma Van funerária e um veículo Astra. A colisão frontal aconteceu na BR-163 entre os municípios de Marechal Rondon e Mercedes, nas proximidades do distrito de Novo Horizonte.

A van funerária estaria retornando do interior do município de Mercedes quando colidiu com o Astra, que após o impacto foi parar as margens da rodovia.

Uma criança de 11 anos teve ferimentos graves e encaminhada para Marechal Rondon e na sequencia transferida para Toledo. Bombeiros, Samu, PRF e IML estiveram no local.

Com informações: Portal Nova Santa Rosa

