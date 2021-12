Mulher morre e 4 pessoas ficam feridas em batida na BR-369

Da Redação

O acidente envolveu um Fiat Strada que bateu de frente contra um Sedan

Uma colisão entre dois carros na BR-369, no município de Ubiratã tirou a vida de uma mulher e deixou quatro pessoas feridas gravemente neste domingo (26).

O acidente envolveu um Fiat Strada, com placas de Ubiratã, que segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), tentava ultrapassar em local proibido e bateu de frente contra um sedan, com placas de Cafelândia.

Uma mulher que estava no Sedan morreu no local. O motorista do Sedan e uma criança de 6 anos também tiveram ferimentos graves. No carro que tentava a ultrapassagem, duas pessoas também ficaram gravemente feridas.

Dois helicópteros do Consamu foram mobilizados juntamente com ambulâncias para socorrer as vítimas.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Campo Mourão.