Mulher morre durante incêndio em casa no Paraná

Uma idosa, de 67 anos, morreu queimada na noite desta quarta-feira (15), durante um incêndio que atingiu uma residência na cidade de Nova Esperança, cerca de 40 quilômetros de Maringá.

Conforme informações de vizinhos, ela era viúva e a princípio morava sozinha. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. A residência foi consumida pelo fogo. A moradora foi encontrada sentada em um sofá na sala da casa.

O local foi isolado pela Polícia Militar (PM) e Defesa Civil. Um perito do Instituto de Criminalística esteve no imóvel e realizou os levantamentos possíveis para tentar descobrir as causas do incidente. O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituo Médico-Legal (IML), de Paranavaí.

