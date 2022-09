Mulher morre carbonizada e homem fica ferido após acidente no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido após acidente na PR-445, no trevo de Guaravera, em Londrina, no norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira (16). O carro bateu contra um barranco e pegou fogo. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

Um ciclista e um funcionário da Copel que passavam pelo local na hora do acidente conseguiram retirar o motorista antes das chamas consumirem o veículo. No entanto, não conseguiram salvar a mulher.

-LEIA MAIS: Acidente grave é registrado na Avenida Brasil, em Apucarana

continua após publicidade .

A vítima que sobreviveu foi identificada como José Antônio Leodelio, de 61 anos. Ele foi socorrido pelos bombeiros com 70% do corpo queimado. O corpo da passageira foi levado ao Instituto Médico-Legal de Londrina.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária e o Helicóptero do Samu foram acionados. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Com informações, Tarobá News



Siga o TNOnline no Google News