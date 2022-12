Mulher morre atropelada por um trem durante a madrugada

Da Redação

Pertences da vítima foram encontrados nos trilhos no pátio da Rumo

Uma mulher foi morta por um trem na madrugada deste domingo (11), na região de Uvaranas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, do Paraná. Um maquinista de trens da Rumo encontrou o corpo da vítima nos trilhos do pátio da empresa, durante a manhã. A mulher deve ter sido atropelada por volta das 2h30.

O corpo da mulher foi encontrado no pátio da Rumo, na Avenida Carlos Cavalcanti, em Uvaranas. No local onde o corpo foi encontrado pelo maquinista, também estavam alguns objetos, provavelmente pertences da mulher.

As circunstâncias do atropelamento fatal ainda não foram esclarecidas pelas autoridades, o que deve ocorrer durante o inquérito policial instaurado pela Polícia civil.

Depois de encontrar o corpo, foram acionados os serviços de socorro, que apenas constataram o óbito. Informações preliminares dão conta que o corpo da mulher teria sido arrastado por cerca de 300 metros.

Equipes da Polícia Científica estiveram no local para levantamentos e também o Instituto Médico Legal. As autoridades ainda estavam colhendo informações durante a manhã deste domingo (11) e não confirmaram a identidade da vítima.

Com Informações aRede

