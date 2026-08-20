Mulher morre atropelada por carreta ao tentar atravessar PR-444 em Mandaguari

Uma mulher morreu após ser atropelada por uma carreta na noite de quarta-feira (19), na PR-444, em Mandaguari (PR). O acidente aconteceu nas proximidades da entrada do Jardim Delgado e mobilizou equipes de resgate e atendimento à ocorrência.

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Segundo as informações apuradas no local, a vítima tentava atravessar a rodovia quando foi atingida pela carreta. Com o forte impacto, ela morreu na hora. A violência do atropelamento foi tão intensa que o corpo ficou irreconhecível.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da EPR Paraná, concessionária responsável pelo trecho, foram acionadas para prestar atendimento. No entanto, a mulher já estava sem vida quando os socorristas chegaram.

Por conta do atendimento à ocorrência, o trânsito na PR-444 ficou parcialmente lento durante o trabalho das equipes de resgate e da perícia. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades competentes. Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima ainda não havia sido oficialmente divulgada.

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Com informações do GMC Online