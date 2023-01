Mulher morre atropelada por caminhonete na PR-218, motorista fugiu

Da Redação

O acidente foi no município de Carlópolis/PR na noite de sábado por volta das 21h50

Na noite de sábado (28), uma mulher de 47 anos morreu atropelada por uma caminhonete na PR-218, no município de Carlópolis/PR. O motorista fugiu do local sem prestar atendimento à vítima.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi registrado por volta das 21h50.

Conforme dados colhidos no local pela PRE, uma caminhonete Toyota/Hillux trafegava pela Rodovia PR 218 sentido Carlópolis a Joaquim Távora e ao atingir o Km 19+300 deparou-se com os pedestres caminhando as margens direita da via, vindo a atingir a mulher que estava acompanhada de um pedestre de 58 anos.

O homem não se feriu. Após o acidente a caminhonete se evadiu do local sem prestar atendimento.

A vítima fatal foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

