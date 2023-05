Mulher morre atropelada por caminhão desgovernado em Londrina

Da Redação

Os ocupantes do carro não se feriram

Uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão desgovernado no Centro de Londrina, na manhã desta segunda-feira (08). O veículo descia a Avenida Rio de Janeiro no momento em que perdeu os freios e avançou no cruzamento da rua Benjamin Constant, batendo em um carro e em uma motocicleta.

A mulher conduzia a motocicleta e foi arrastada pelo caminhão, que só parou ao bater na grade do Museu Histórico de Londrina. As informações são do site 24h News.

Os ocupantes do carro não se feriram. Já a motociclista sofreu ferimentos gravíssimos e teve a morte confirmada por socorristas no local. A princípio se trataria de uma vítima jovem; até o momento o nome dela não foi confirmado.

Por conta do acidente, o cruzamento da rua Benjamin Constant com a Avenida Rio de Janeiro foi interditado. Agentes da CMTU auxiliaram na orientação aos motoristas.

O corpo da mulher foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.





