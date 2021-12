Da Redação

Mulher morre atropelada na BR-376 após brigar com marido

Na noite desta terça (30), Ana Paula Ramos, de 39 anos, morreu atropelada na altura do KM 118 na rodovia Br-376, em Marialva.

De acordo com levantamento da Polícia Rodoviária Federal, a mulher estava com o marido em um GM/Celta que transitava sentido à Sarandi e acabaram discutindo.

Após a discussão do casal, com o veículo estacionado, a mulher abriu a porta e saiu correndo em direção à rodovia. Momento que foi atropelada por Jeep Compass conduzido por um homem, de 40 anos, que seguia sentido a Londrina.

A mulher chegou a receber atendimento dos Socorristas do SAMU e Siate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do Compass realizou o teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.

O marido permaneceu no local do acidente. Ele foi ouvido pela polícia e depois liberado

Também compareceram no local do acidente equipes da Polícia civil e criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituo Médico Legal (IML) de Maringá.