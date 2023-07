Mulher morre atropelada ao atravessar rodovia para pegar ônibus no PR

Uma mulher morreu atropelada em um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (30) na BR-277, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. As informações são do portal de notícias g1.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com a corporação, a vítima foi atingida por um carro enquanto tentava atravessar a rodovia para pegar um ônibus.

Segundo os agentes, o veículo seguia da cidade de Cascavel para Foz do Iguaçu no momento da colisão. A mulher, que não teve a identidade revelada até o momento desta publicação, morreu na hora.

O acidente foi registrado por volta das 8 horas e, no momento, o trânsito na região estava lento, com fluxo em u única pista.

