Mulher morre atropelada ao atravessar rodovia no Paraná

O acidente aconteceu na PR-151

Uma mulher morreu atropelada na noite desta segunda-feira (23), em Carambeí. O caso ocorreu na PR-151. Informações apuradas pelo Jornal da Manhã e Portal aRede apontam que a vítima seria Claudinéia Pereira dos Santos, de 43 anos de idade. A vítima era conhecida pelo apelido de Cacau.

Ela teria sido atingida por um Chevrolet Agile enquanto atravessava a rodovia a pé. Equipes do Corpo de Bombeiros (Siate) e do Samu prestaram atendimento à vítima, que não resistiu aos ferimentos. Agentes da Polícia Militar também estiveram no local para isolar a área. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O condutor do veículo, um homem de 34 anos, não ficou ferido.

Com informações: Portal aRede

