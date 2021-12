Da Redação

Mulher morre após ser esfaqueada nesta manhã em Maringá

Uma mulher, de 30 anos, morreu após ter sido esfaqueada na manhã desta segunda-feira (13), em Maringá, Paraná. A vítima, identificada como Mondiléia Andrade dos Santos, foi encontrada caída em uma calçada próxima ao Centro Esportivo do Conjunto Habitacional Santa Felicidade.

De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar (PM), após ter sido esfaqueada, Mondiléia percorreu o bairro gritando por ajuda. Porém, ela não resistiu e acabou morrendo momentos depois. A vítima foi atingida na região do peito.

O corpo da mulher foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. A Polícia Civil (PC) irá apurar o caso.

Com informações; GMC Online.