Mulher morre após ser atropelada por caminhão na BR-116 no Paraná

Uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão na noite deste domingo (19), na BR-116, no trecho conhecido como Contorno Leste, em Piraquara.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que o acidente aconteceu por volta das 19h30, na altura do km 84,1. “A equipe PRF procede a realização de perícia de trânsito no local do evento com apoio dos demais órgãos pertinentes”, informou o órgão.

O motorista do caminhão parou alguns metros a frente e acionou o socorro, mas nada foi possível fazer para salvá-la.

Até a remoção do corpo e a finalização da perícia, foram interditadas duas faixas da rodovia. Apesar disso, o fluxo de veículos foi desviado pelo acostamento.

