Mulher morre após ser atropelada na PR-445

Na tarde desta sexta-feira (10), uma mulher, de 50 anos, morreu após ser atropela na PR-445, entre Cambé e Londrina.

Segundo testemunhas, a vítima identificada como como Andreia Cristina da Silva, estava atravessando a via, quando foi atingida por um veículo. O acidente aconteceu próximo de uma passarela.

Com o impacto, o para-brisa do carro ficou estourado e a mulher ficou caída a poucos metros de distância.

Socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros e do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a vítima já estava sem vida no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

