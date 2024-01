Mulher morre após motorista embriagado bater contra caminhão parado

Uma mulher identificada como Luana Barbosa de 30 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (1º), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima era passageira de um veículo Honda Fit, que bateu contra um caminhão estacionado na Rua Giocondo Dall Stela, no bairro Quissisana.

De acordo com informações, o motorista do carro, um homem de 31 anos, foi preso em flagrante suspeito de embriaguez ao volante. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou ingestão de 0,92 mg/L de álcool, o que caracteriza crime de trânsito. O homem já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Ele foi detido pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal e levado para a delegacia de Polícia Civil.

Em entrevista, o homem confessou que bebeu cerveja, mas relatou que Luana era quem estava dirigindo. No entanto, a mulher foi localizada no banco do passageiro, lado que foi atingido em cheio na batida contra o caminhão. O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Com informações: Ric Mais

