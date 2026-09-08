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TRAGÉDIA

Mulher morre após explosão de fogareiro durante a festa do próprio aniversário no Paraná

Juliana Cristina dos Reis foi atingida por chamas ao tentar colocar álcool no equipamento. O marido dela também se feriu, mas sem gravidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher morre após explosão de fogareiro durante a festa do próprio aniversário no Paraná
Autor Juliana morreu após sofrer queimaduras durante a comemoração de seu aniversário - Foto: Arquivo Pessoal

A paranaense Juliana Cristina dos Reis, de 48 anos, morreu após sofrer queimaduras graves durante a comemoração do próprio aniversário, na última segunda-feira (7), no município de Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. A vítima foi fatalmente atingida pela explosão de um fogareiro no momento em que preparava alimentos para a própria festa. O sepultamento foi marcado para esta terça-feira (8).

-LEIA MAIS: Menino autista de 4 anos é encontrado morto em rio após desaparecer em Ituporanga (SC)

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O trágico acidente ocorreu enquanto a aniversariante e o marido fritavam carne em um equipamento conhecido como disco de arado. Segundo as informações da ocorrência, a explosão aconteceu no exato momento em que houve a tentativa de reabastecer o fogareiro utilizando álcool líquido. As chamas se alastraram de forma repentina e atingiram Juliana com intensidade. O companheiro dela também sofreu queimaduras durante o episódio, porém com ferimentos considerados leves e sem gravidade.

Logo após a explosão, a vítima foi rapidamente socorrida e encaminhada para a emergência do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, localizado em Assis Chateaubriand. Apesar da agilidade no atendimento e dos esforços da equipe médica, a mulher não resistiu à severidade das lesões causadas pelo fogo e acabou falecendo na unidade de saúde.

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acidente fogareiro paraná segurança tragédia
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