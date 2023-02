Mulher morre após explosão com álcool em gel em restaurante do PR

Da Redação

Rosângela Teles Marques, de 41 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (1º)

Morreu na madrugada desta quarta-feira (1º) uma mulher de 41 anos que teve 70% do corpo queimado após uma explosão com álcool em gel em um restaurante de Cascavel, cidade localizada no oeste do Paraná. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o material era utilizado para aquecer os alimentos no local. Rosângela Teles Marques estava internada desde o último dia 21.

Ela chegou a ser encaminhada para o pronto-atendimento do Hospital Universitário da cidade até ser transferida para o HU de Londrina, no norte do estado, em um centro especializado para queimados. No entanto, não resistiu ao ferimentos causados pelo acidente. Outras três pessoas ficaram feridas após a explosão no estabelecimento.

As informações são do site g1 Paraná.

