Mulher morre após bater de moto em caminhão no semáforo

Uma mulher de 31 anos morreu depois de colidir de moto na traseira de um caminhão parado no semáforo no cruzamento da Avenida Brasília BR-369 com a Rua Guaporé, em Londrina.

O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (02), por volta da 1h30. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, a vítima pilotava uma motocicleta esportiva Yamaha MT03 e morreu no local. Ela seguia no sentido Ibiporã quando houve a batida.

Conforme as informações, o caminhão parou quando o semáforo fechou e a motociclista que vinha logo atrás não percebeu a freada e atingiu o pára-choque do veículo.

A Polícia Científica foi acionada no local para realizar a perícia. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. A PRF confeccionou o Boletim de acidente de trânsito.