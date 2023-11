Mulher morre ao ser ejetada e atropelada por caminhão após acidente

A vítima morreu no local do acidente

Um acidente de trânsito causou a morte de uma mulher, de aproximadamente 30 anos, e deixou cinco pessoas feridas na madrugada desta terça-feira (21) em um trecho da PR-151, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Segundo as autoridades, a vítima fatal, identificada como Cibelli Levandovski, era passageira de um veículo HB20, que colidiu contra uma van da saúde do município de Jaguariaíva.

Testemunhas informaram que o carro de passeio transitava sentido a Carambeí e acessou um retorno sentido Ponta Grossa. Ainda conforme informações, o automóvel passou direto. A van da saúde não conseguiu frear e atingiu o veículo.

As pessoas que presenciaram o acidente disseram que, após a colisão, Cibelli foi ejetada e atropelada por um caminhão, que não parou para prestar socorro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), sete pessoas estavam dentro do carro, além da vítima. Um fugiu do local e os outros receberam atendimento médico.

As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil (PC-PR).

