Mulher morre ao ser ejetada de carro em grave acidente na BR-277

Uma mulher morreu em um grave acidente que ocorreu na manhã de domingo (05) na BR-277, envolvendo uma moto BMW GS e um Ford Escort, entre os municípios de Cascavel (PR) e Ibema (PR), na região Oeste do Paraná.

O motorista do Ford Escort tentou cruzar a rodovia e acabou colidindo com a moto, que seguia por uma das vias. O carro capotou, e na sequência ejetou os dois ocupantes do veículo. A passageira do Escort, uma mulher de 55 anos, morreu no local.

O motorista teve ferimentos leves, enquanto o casal que viajava na motocicleta sofreu lesões graves e foi levado ao Hospital Universitário em Cascavel.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica estiveram no local da ocorrência. A rodovia foi fechada para atendimento e investigação.



