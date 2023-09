Mulher mata o marido em Cascavel e se entrega à polícia

O homem foi morto com uma facada no peito enquanto ele estava na cama

A Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados para verificar uma situação de homicídio no Bairro Cascavel Velho, em Cascavel, no Oeste do Paraná, noite desta terça-feira (05).

A equipe policial teria sido acionada por advogados de uma mulher que teria assassinado o marido em uma residência na Rua Josephina Galafassi Venturini no último sábado (1°).

De acordo com informações, a mulher, teria atingido o homem com uma facada no peito enquanto ele estava na cama e quando percebeu a morte do companheiro fugiu para a cidade de Toledo.

Ela teria se apresentado na Delegacia de Polícia Civil durante a tarde acompanhada dos advogados e informou onde estava o cadáver do homem.

As equipes foram até o endereço e realizaram perícia e recolheram o cadáver ao IML onde devem ser realizados os exames de necropsia.

A vítima foi identificada como Jaison Ferreira Ferraz e tinha 31 anos.

Após a realização dos exames o corpo será liberado para os atos fúnebres.

Com informações CGN

