Mulher mata marido com facada no pescoço, no Paraná

Uma mulher, de 26 anos, matou o marido, de 31 anos, com uma facada no pescoço na noite deste sábado (11). O crime ocorreu em Santa Fé, cidade localizada na região de Maringá, por volta das 22 horas, na residência do casal.

De acordo com as informações de conhecidos do casal, as brigas entre os dois eram constantes. Após matar o marido, a autora fugiu do local. Uma equipe médica do município compareceu na casa e constatou que o homem já estava morto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou a área. Um perito do Instituto de Criminalística de Maringá também foi até o endereço. O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), de Maringá. O crime é investigado pela Polícia Civil.

Com informações do site Corujão Notícias.